Sci alpino, St.Moritz 2023: Goggia dietro Ortlieb e Shiffrin nella seconda prova cronometrata

Mancano meno di 24 ore al primo Super-G di St.Moritz e Sofia Goggia sembra pronta per andare a caccia del primo successo stagionale. La campionessa azzurra nella seconda e ultima prova cronometrata sulla ‘Corviglia’ ha notevolmente incrementato la sua velocità rispetto a ieri, quando è scesa in gestione per testare la pista. Una terza posizione quest’oggi sulle neve svizzera, 28 centesimi dietro al miglior tempo fatto segnare dall’austriaca Nina Ortlieb in 1’29″21. Tra le due si è piazzata un’arrembante Mikaela Shiffrin, distante solamente 19 centesimi dalla leader di giornata. Alle spalle del terzetto di testa ancora Austria con Mirjam Puchner, a 39 centesimi dalla compagna di squadra, quindi Ilka Stuhec, a suo agio sulla pista svizzera, staccata di 51 centesimi.

IL PROGRAMMA DI ST.MORITZ

Seconda delle azzurre è stata una Federica Brignone in formissima. La recente vincitrice dei due giganti in Canada è 13esima con 88 centesimi di ritardo dalla Ortlieb, seguita da Marta Bassino, con il 17esimo tempo e un ritardo di 1″09. Nelle prime 30 anche Laura Pirovano col 22esimo tempo con 1″31 di svantaggio, Nadia Delago, 24esima a 1″39, Elena Curtoni 30esima a 1″64. Molto vicina anche Teresa Runggaldier, 31esima 1″66.