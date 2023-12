Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz 2023: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di St. Moritz 2023, appuntamento valevole per la sesta tappa del massimo circuito femminile di sci alpino. L’Italia si presenta sulla pista elvetica con dodici azzurre: Federica Brignone, Marta Bassino, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner. Tre le gare in programma tra venerdì 8 e domenica 10 dicembre: due super-G e una discesa libera, che prenderanno il via sempre alle ore 10.30. La squadra italiana in entrambe le specialità potrà schierare un massimo di nove atlete.

Da segnalare che Dolmen, Runggaldier e Zanoner faranno selezione solamente per la discesa. Tanta l’attesa per Sofia Goggia ma soprattutto per Federica Brignone, reduce dalla doppia vittoria in gigante nella tappa precedente andata in scena a Tremblant, in Canada. La diretta televisiva è affidata a Rai 2 e ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la Coppa del Mondo di St. Moritz 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.

COPPA DEL MONDO ST. MORITZ 2023: IL CALENDARIO

Venerdì 8 dicembre – Primo super-G (ore 10.30)

Sabato 9 dicembre – Discesa libera (ore 10.30)

Domenica 10 dicembre – Secondo super-G (ore 10.30)