Formula E, Bridgestone fornitore unico dal 2026

La Fia ha scelto: Bridgestone sarà il fornitore unico di pneumatici per il Mondiale di Formula E a partire dalla stagione 2026-2027 e fino al 2029-2030. La decisione è stata resa nota in occasione del World Motor Sport Council di Baku. “Il motorsport per Bridgestone vuol dire passione. Lo è sempre stato e sempre lo sarà. Sono lieto di poter annunciare il nostro ritorno ufficiale in un campionato del Mondo Fia dopo oltre dieci anni, proprio nel 2023, anno in cui celebriamo il 60° anniversario dal nostro primo esordio nel motorsport. Siamo entusiasti di essere il fornitore unico di pneumatici della FIA per la Formula E a partire dalla stagione 2026-2027”, le parole di Shu Ishibashi, Global CEO e Representative Executive Officer di Bridgestone Corporation.