Paul Pogba, la Procura antidoping chiede 4 anni di squalifica

La Procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per il giocatore della Juventus Paul Pogba, risultato positivo a un controllo antidoping dopo la partita contro l’Udinese. Lo riportano LaPresse e Adnkronos. Le successive controanalisi svolte al laboratorio romano dell’Acqua Acetosa avevano poi confermato la positività al Dhea. Prima della sospensione, il giocatore era sceso in campo due volte agli ordini di Massimiliano Allegri (non ad Udine, dove era stata rilevata la positività alla sostanza proibita). Di fatto, la seconda esperienza juventina di Pogba conta finora dodici presenze in due anni. Ora arriva la mano pesante della Procura che ha chiesto il massimo della pena.

Articolo in aggiornamento