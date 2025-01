Trionfo a sorpresa di Albert Popov nello slalom di Madonna di Campiglio, 71esima edizione della 3Tre. Nel quinto appuntamento tra i pali stretti della Coppa del Mondo 2024/25 di sci alpino, il bulgaro ha recuperato dalla settima posizione della prima manche, chiudendo con il crono di 1:45.22. Il folletto di Sofia è stato sontuoso sul muro del Canalone Miramonti sfruttando anche il suo baricentro basso, e ha messo in fila Loic Meillard per 44 centesimi. Al terzo posto c’è il croato Samuel Kolega, staccato di 46 centesimi, al primo podio della carriera. Per Popov è la prima vittoria in carriera, la seconda per la Bulgaria in Coppa del Mondo a 45 anni esatti distanza dall’ultima volta: proprio l’8 gennaio 1980 trionfò in slalom a Lenggries Petar Popangelov.

Al quarto posto ai piedi del podio c’è Steven Amiez, seguito da Henrik Kristoffersen e da Linus Strasser, al miglior risultato stagionale dopo tre uscite e il settimo posto di Levi. In settima posizione ha chiuso Daniel Yule (tre volte vincitore della 3Tre), che ha beneficiato della tracciatura del suo allenatore Matteo Joris recuperando ben undici posizioni. Ancora meglio fa lo statunitense Benjamin Ritchie, che chiude ottavo recuperandone quattordici e centra il primo piazzamento in top10 della carriera. Completano i primi dieci Lucas Pinheiro Braathen e Fabio Gstrein. Nella seconda manche sono usciti nove atleti, tra cui il campione di specialità in carica Manuel Feller (era quarto) e il leader della prima manche Atle Lie McGrath, che guidava con un vantaggio ampio ma ha inforcato.

RIVIVI IL LIVE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO

La prova degli azzurri

La 3Tre per gli azzurri è stata una vera e propria Caporetto. L’unico atleta tricolore a raggiungere la seconda manche è stato Stefano Gross, che ha chiuso al 21esimo posto sfruttando tutte le uscite (è ultimo tra quelli arrivati al traguardo). Il classe ’86 stava sciando bene ma ha commesso un errore pesante nella parte finale di pista, perdendo oltre un secondo. Non si sono qualificati invece Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Simon Maurberger, Corrado Barbera e Alex Vinatzer, squalificato per un inforcata millimetrica a poche porte dal traguardo.

Gross ha analizzato così la sua prova all’arrivo: “C’era da attaccare e da provare a fare una grande manche per la rimonta. Mi sono sentito bene, ho provato a dare tutto quello che avevo; l’errore ci sta, magari un po’ meno da parte mia che sono più esperto: sono arrivato stanco nel finale, mi sono lasciato schiacciare indietro e lo sci mi è partito. Però sono fiducioso per questo gennaio perché posso ancora fare bene, e la gara di oggi me lo conferma. Purtroppo raccogliamo pochi frutti, ma la prova di oggi mi dà fiducia per le prossime gare“.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

Classifica finale slalom Madonna di Campiglio 2025

POPOV Albert (BUL) 1:45.22 MEILLARD Loic (SUI) +0.44 KOLEGA Samuel (CRO) +0.46 AMIEZ Steven (FRA) +0.64 KRISTOFFERSEN Henrik (NOR) +0.74 STRASSER Linus (GER) +0.82 YULE Daniel (SUI) +0.87 RITCHIE Benjamin (USA) +0.92 BRAATHEN PINHEIRO Lucas (BRA) +1.03 GSTREIN Fabio (AUT) +1.05

21. GROSS Stefano (ITA) +3.06

I risultati della prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio

La prima manche vede al comando nettamente Atle Lie McGrath. Sceso con il pettorale numero due, il norvegese ha fermato il crono in 51.96; alle sue spalle un plotone di quattro atleti in poco più di un decimo: secondo è Loic Meillard a 62 centesimi, tre davanti a Samuel Kolega. Quarta posizione per Manuel Feller (+0.74), davanti a Linus Strasser per due centesimi. La lotta per il podio è dunque apertissimo, e può giocarsi le sue fiches anche Steven Amiez, sesto a 99 centesimi. Completano la top ten con un distacco superiore al secondo in ordine Michael Matt, Albert Popov, Henrik Kristoffersen e Filip Zubcic, tutti comunque ancora in corsa per il podio.

Per quanto r azzurra: l’unico italiano nella seconda manche sarà infatti Stefano Gross, che ha chiuso al 28esimo posto staccato di 2.29 dal leader McGrath. A tre decimi dalla qualifica invece Tobias Kastlunger (+2.65), Simon Maurberger (+2.67) e Tommaso Saccardi (+2.72), in fila dal 37esimo al 39esimo posto. Più indietro Corrado Barbera (45esimo a 3.07), mentre Alex Vinatzer è arrivato al traguardo staccato di 2.04 ma ha subito la squalifica per un’inforcata nella parte finale di gara.