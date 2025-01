Vittoria strepitosa di Reggio Emilia, che batte in rimonta Bonn in gara-1 dei play-in della Champions League 2024/2025 di basket e può preparare gara-2 con la consapevolezza di poter sfruttare il pubblico amico per provare a chiudere i conti. Successo sensazionale per gli uomini di coach Priftis (espulso nell’ultimo quarto) grazie a un quarto quarto da urlo, in cui Barford e compagni hanno segnato la bellezza di 38 punti: 91-94 il risultato finale. Barford semplicemente clamoroso con 34 punti e il 7/7 da tre, a cui si aggiungono i 21 punti di Winston.

Champions League 2024/2025, cronaca di Bonn-Reggio Emilia

Chetham inaugura la partita con una tripla a cui si aggiunge il canestro di Winston (2-5). Barford fa malissimo dall’arco mettendone due di fila, mentre Faried va a segno con una layup (4-13). Reggio continua a colpire da tre ancora con Barford e Winston toccando anche il vantaggio in doppia cifra (9-19), ma nella seconda metà di primo quarto Griesel e Pape colpiscono con la stessa moneta (19-20). Il gioco da tre di Pape e il canestro di Soares permettono a Bonn di chiudere addirittura in vantaggio il primo parziale (24-22).

Mc Ghee è il grande protagonista dell’avvio del secondo quarto, in cui dà vita a un bel testa a testa con Smith (30-27). Poi è Soares, a forza di triple, a forzare un mini allungo della squadra di casa (44-37). Ma è nel terzo quarto che i tedeschi sembrano chiudere la partita: ancora Mc Ghee e soprattutto Fleming sembrano inarrestabili. La Reggiana fatica a contenere la forza della squadra avversaria, perdendo fiducia anche nella metà campo offensiva. Il gioco da tre di Fleming con cui si chiude il periodo vale il +16 (72-56).

La partita, però, cambia di nuovo volto negli ultimi dieci minuti. Si parte con il parziale di 0-7 firmato da Vitali e Uglietti (72-63), mentre la tripla di Barford vale i due possessi di distacco (74-68). La tripla di Soares e i canestri di Fleming e Griesel mortificano i tentativi di Reggio Emilia, che però si riporta sotto ancora con Barford. Il time out a metà tempo non ferma la carica ospite, che si porta a -1 (82-81).

Mc Ghee fa male da tre, ma Barford si scatena con altre due triple, firmando il clamoroso sorpasso (87-89). L’ingenuità di Faried sulla tripla di Soares potrebbe costare cara, ma il brasiliano fa 2/3 e allora rimane la parità (89-89). Winston segna due canestri che caricano il peso del risultato sulle spalle di Bonn e in particolare di Mc Ghee, che scivola e permette il recupero di Faried. Sul cambio di fronte arriva l’1/2 e il rimbalzo di Vitali, che mette in ghiaccio la partita.

I risultati di serata

Ore 18:00 – Manisa Basket – NINERS Chemnitz 87-86

Ore 18:30 – Karsiyaka – Promitheas Patras 77-81

Ore 19:00 – Falco-Vulcano Szombathely – Maccabi Ramat-Gan 88-81

Ore 20:00 – Telekom Baskets Bonn – UNAHOTELS Reggio Emilia 91-94