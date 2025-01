La diretta testuale live dello slalom in notturna di Madonna di Campiglio, gara valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Prima gara del 2025 del Circo Bianco maschile, con il night event sulla 3Tre che segna anche l’ultimo appuntamento di questa stagione sulle nevi italiane: si proseguirà infatti con i classici appuntamenti di Adelboden, Wengen, Kitzbuehel e Schladming prima dei Mondiali di Saalbach. Tra i pali stretti del Canalone Miramonti insegue il bis Timon Haugan, dominatore dell’ultimo slalom in Alta Badia prima di Natale. La concorrenza però è agguerrita, a partire da Clement Noel, già vincitore in questa stagione a Levi e Gurgl, passando per i norvegesi Henrik Kristoffersen (che qui ha già vinto tre volte) e Atle Lie McGrath.

Possibile sorpresa il francese Steven Amiez, mentre il norvegese-brasiliano Lucas Pinheiro Braathen cerca un buon risultato dopo una serie di uscite opache; da tenere in considerazione infine Daniel Yule, che sulla 3Tre ha già messo il suo sigillo per tre volte. Per quanto riguarda gli azzurri ci saranno Alex Vinatzer (che nel 2020 ottenne l’ultimo podio della sua carriera in Coppa del Mondo con il terzo posto), Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera. L’appuntamento è per le ore 17.45 di mercoledì 8 gennaio con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 20.45. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di entrambe le manche dello slalom maschile di Madonna di Campiglio per non perdersi davvero alcuna emozione.

LA PRESENTAZIONE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5