Assolo di Timon Haugan nello slalom in Alta Badia 2024, quarto appuntamento tra i pali stretti della Coppa del Mondo 2024/25 di sci alpino. Al comando dopo la prima manche, il norvegese ha attaccato anche nella seconda nonostante il vantaggio di ben 1.44, dimostrandosi nettamente il migliore sul ghiaccio della Gran Risa e trionfando con merito; per lui è il secondo successo in carriera dopo quello del marzo scorso nelle finali di Saalbach, sempre in slalom. Recupera dalla ottava posizione e chiude secondo Loic Meillard, staccato di 1.13 dal vincitore; secondo podio consecutivo per l’elvetico, che sulla Face de Bellevard di Val d’Isere ha racimolato un terzo posto la scorsa settimana. Completa il podio sul terzo gradino un altro norvegese come Atle Lie McGrath, al quarto podio stagionale e terzo in quattro gare di slalom.

Fuori dal podio Henrik Kristoffersen, che sulla Gran Risa ha collezionato due vittorie e altri quattro podi in carriera, ma non è riuscito a trovare l’acuto quest’oggi. Quinto posto e miglior risultato di carriera per il croato Samuel Kolega, in costante crescita nell’ultimo periodo e ora competitivo per un posto in top10. Seguono Clement Noel e Manuel Feller, quest’ultimo campione di specialità in carica e in ripresa dopo una prima parte di stagione decisamente negativa. Completano la top10 il veterano britannico Dave Ryding, lo svizzero Daniel Yule e il bulgaro Albert Popov. Il Circo Bianco torna sabato e domenica prossimi (28 e 29 dicembre) a Bormio con la discesa libera e il super-g su una delle piste più impegnative del mondo come la Stelvio, mentre il prossimo slalom è in programma l’8 gennaio nel night event di Madonna di Campiglio.

RIVIVI IL LIVE DELLA GARA

La prova degli azzurri

Giornata decisamente da dimenticare per i colori azzurri. Il migliore è Simon Maurberger, bravo a qualificarsi per la seconda manche partendo con il pettorale 55: il classe ’95, al rientro da un infortunio, ha chiuso al 21esimo posto recuperando una posizione e dimostrando segnali di ripresa dopo un periodo difficile. Passo indietro invece per Tobias Kastlunger, che non riesce a replicare lo splendido settimo posto della scorsa settimana a Val d’Isere e si deve accontentare della 24esima piazza. Ha inforcato nella prima manche invece Alex Vinatzer, mentre non sono riusciti a qualificarsi per la seconda Tommaso Saccardi, Stefano Gross e Matteo Canins.

Questa l’analisi di Kastlunger a fine gara ai microfoni di Rai Sport: “La pista era bellissima come nella prima manche. Io mi sentivo bene e tutto sommato è stata una buona manche, ho provato ad attaccare fin da subito ma ho perso tanto nel tratto centrale e dovremo analizzare tutto ciò. Poi sul finale sono stato troppo piatto e non ho potuto recuperare; era una manche da spingere al limite e azzeccarla tutta. Io non sono stato troppo in spinta evidentemente“. Così invece Maurberger, sempre ai microfoni Rai: “È sempre bello sciare in casa davanti ad amici e parenti, ed è ancora più bello riuscire a fare una bella gara. La prima manche è stata di carattere, ho lottato e finalmente ci sono riuscito dopo un anno tosto. Sto ritrovando il mio feeling, ora posso continuare così in fiducia. Chiudiamo l’anno con un buon risultato che fa ben sperare“.

Deluso invece Vinatzer: “Volevo partire deciso, spingere perché la pista era bella. Forse era la prima volta in stagione che partivo davvero deciso ma evidentemente questa fase di amore-odio con lo slalom continua. Peccato perché con i distacchi di oggi era possibile inserirsi, ma lo slalom è così, bisogna continuare a lavorare“.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

Classifica finale slalom Alta Badia 2024

HAUGAN Timon (NOR) 1:45.40 MEILLARD Loic (SUI) +1.13 MCGRATH Atle Lie (NOR) +1.26 KRISTOFFERSEN Henrik (NOR) +1.31 KOLEGA Samuel (CRO) +1.32 NOEL Clement (FRA) +1.89 FELLER Manuel (AUT) +1.91 RYDING Dave (GBR) +2.04 YULE Daniel (SUI) +2.19 POPOV Albert (BUL) +2.37

21. MAURBERGER Simon (ITA) +3.69

24. KASTLUNGER Tobias (ITA) +4.28

I risultati della prima manche

Timon Haugan in testa dopo la prima manche dello slalom in Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. 52”25 per il norvegese, che precede il connazionale Atle Lie McGrath di 31 centesimi. I due scandinavi hanno fatto il vuoto con Clement Noel terzo a 0”99. Appaiati al quarto posto Steven Amiez ed Henrik Kristoffersen a 1”05. Tantissime uscite (ben 22) tra cui quella di Alex Vinatzer, fuori dopo poche porte. Due italiani qualificati alla seconda manche. Simon Maurberger è 22° a 2”91, nonostante il pettorale numero 55. Appena dietro Tobias Kastlunger (23° a 2”92). Eliminati Tommaso Saccardi (36° a 3”47), Stefano Gross (40° a 3”54) e Matteo Canins (46° a 4”44).