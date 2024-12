“AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro”. Con questo stringato comunicato ufficiale, il Monza ha reso noto di aver esonerato il tecnico Alessandro Nesta, che paga gli appena 10 punti totalizzati nelle prime 17 giornate, frutto di una vittoria, in trasferta a Verona, sette pareggi, di cui appena tre in casa dove sono arrivati altrettanti punti e quattro in trasferta, con nove sconfitte a completare il quadro. La squadra brianzola è ultima in classifica, ma spesso ha perso immeritatamente le partite, a causa di ingenuità importanti. In particolare, il ko contro la Juventus per 1-2 soltanto a causa di disattenzioni e imprecisioni non è stato un pareggio che forse i biancorossi avrebbero meritato. In extremis, dunque, l’ex difensore del Milan, nonostante la grande amicizia con l’ad Galliani, non mangerà il panettone.

IL RENDIMENTO NON SODDISFA IL CLUB

Raramente una sconfitta contro la Juventus può comportare per un allenatore di un club “piccolo” l’esonero. In questo caso, però, persino il Venezia nello scorso turno, e il Lecce poche settimane fa, avevano messo in difficoltà i bianconeri pareggiandoci. Non solo: Nesta paga il rendimento complessivo da inizio stagione, dove il gioco non è mai stato particolarmente brillante, anche se al contempo le prestazioni raramente sono mancate. Così come i risultati positivi: un pari contro Inter e Roma in casa, con la Fiorentina in trasferta, le sconfitte di misura contro Juventus, Lazio e Milan.

Qualche problema di troppo a livello offensivo e una retroguardia solida ma con troppe disattenzioni episodiche hanno convinto Galliani e lo staff dirigenziale a esonerare un allenatore sul quale puntavano e parecchio. Adesso, invece, scatta il totonomi per trovare un sostituto in grado di rivoluzionare il volto di una stagione che per il momento vede il Monza in ultima posizione a quota 10 punti, a -3 dal Venezia penultimo e a cinque punti dai piazzamenti che valgono la salvezza. Una situazione tutto fuorché disperata per i brianzoli, che dovranno però modificare diversi aspetti per evitare di essere condannati alla prima retrocessione in B della loro storia dopo la prima storica promozione di tre anni fa.

IL POSSIBILE SOSTITUTO DI NESTA

Chi potrebbe sostituire Alessandro Nesta? Il toto-nomi delle scorse ore, quando ancora non era stato deciso di esonerare il mister, puntava tutto su Salvatore Bocchetti, al momento sotto contratto col Verona, club che era stato capace di salvare, affiancato da Zaffaroni, nel 2023. Il giovane ex difensore dovrebbe in tal caso dunque liberarsi dall’Hellas, che comunque non naviga in acque particolarmente limpide e potrebbe presto decidere di cambiare allenatore se Zanetti dovesse inanellare un’ulteriore serie di ko, poi potrebbe accarsarsi al Monza.

Ci sono però diverse altre opzioni sul tavolo. Dall’usato sicuro di Davide Ballardini, reduce però da due retrocessioni, prima con la Cremonese e poi col Sassuolo, a profili come Andrea Pirlo, che è stato esonerato in questa stagione dalla Sampdoria, oppure Eugenio Corini, mandato via dalla Cremonese poche settimane fa. E’ invece solo e soltanto una boutade quella legata alla figura di Massimiliano Allegri: molto amico di Galliani, ma è impossibile possa accettare un incarico in un club di fascia bassa, di conseguenza non riceverà mai una proposta dalla famiglia Berlusconi. In ogni caso, Bocchetti pare comunque ormai a un passo per essere ingaggiato e provare a salvare un squadra che quasi al giro di boa ha totalizzato appena dieci punti.