Premier Padel, il principale tour ufficiale di padel professionistico a livello mondiale, ha annunciato oggi il suo calendario per quanto riguarda il 2025: ci saranno 24 tornei in 16 paesi diversi, dopo il successo della sua prima stagione come tour globale. La stagione sarà caratterizzata da almeno sette nuove località, tra cui Miami, Buenos Aires, Cancun e la Germania e da significative novità sia nel Nord e Sud America che in Europa. Il Qatar Airways Premier Padel Tour prenderà ufficialmente il via il 10 febbraio 2025 con il Riyadh Season P1. Nel mese di marzo ci saranno poi due importanti novità nel calendario, con il tour che viaggerà per la prima volta a Miami e in Messico a Cancun (torneo che si terrà presso la Rafa Nadal Academy), prima di tornare in Cile per la seconda volta. Dopo un breve ritorno in Europa per i tornei in Belgio e nel cuore della Spagna, il tour si dirigerà in Paraguay a maggio prima di debuttare nella capitale argentina Buenos Aires.

Europa cuore del circuito di padel nei mesi estivi

L’Europa ospiterà diversi tornei tra giugno e ottobre; in mezzo ci sarà una pausa di metà stagione prevista ad agosto. Il calendario vede un ritorno in diversi Paesi e località riconosciute, tra cui l’Italia ( tornei a Roma e Milano), Spagna (Valladolid, Malaga e Madrid), Francia (Bordeaux e Parigi) e Paesi Bassi (Rotterdam). La tappa europea includerà anche il primo torneo in Germania. Il Tour tornerà poi in Medio Oriente per i tornei in Egitto (NewGiza) e negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), mentre la stagione regolare si concluderà con il Major del Messico a fine novembre. La Federazione Internazionale Padel (FIP) ospiterà la prima edizione della FIP Intercontinental Cup in agosto, l’equivalente della Ryder e della Laver Cup, prevista prima della pausa di metà stagione, e la FIP World Cup Pairs in novembre.

Per quanto riguarda i quattro Major, la stagione 2025 vedrà i migliori giocatori del mondo tornare in Qatar (14-19 aprile) e in Italia (9-15 giugno) per due tornei Major nella prima metà dell’anno, mentre Francia (8-14 settembre) e Messico (24-30 novembre) ospiteranno i restanti tornei Major. Le Qatar Airways Premier Padel Finals torneranno a Barcellona nel 2025 per la loro seconda edizione dall’8 al 14 dicembre. I primi 16 giocatori classificati nella FIP Race, sia nelle competizioni maschili che in quelle femminili, si qualificheranno per la finale della stagione del Premier Padel.

Le parole dei presidenti

Nasser Al–Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain di calcio e del circuito Premier Padel, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di annunciare il fantastico calendario 2025 di Premier Padel: continuiamo a spingere questo sport verso nuove frontiere e a portare tutti gli aspetti del tour professionale ai massimi livelli. Il calendario 2025, sviluppato in collaborazione con i giocatori e i partner, dimostra il nostro chiaro impegno ad accelerare la crescita globale del padel e a fornire ai fan e ai giocatori nuovi ed esistenti un’incredibile esperienza del Tour per molti anni“. Gli fa eco Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel (FIP) e Vice Presidente di Premier Padel: “Questo è un altro capitolo entusiasmante per la FIP, per Premier Padel e per il padel nel suo complesso. Il calendario 2025 porta il nostro sport in mercati nuovi e consolidati, con un programma più efficiente per giocatori e fan. Questo magnifico calendario sostiene l’entusiasmante crescita globale del padel come uno degli sport più dinamici e in più rapida espansione del mondo e rappresenta un’altra pietra miliare nella nostra candidatura all’inclusione olimpica“.