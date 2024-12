La diretta testuale live dello slalom in Alta Badia, gara valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Torna lo slalom speciale sulla Gran Risa, tempio del gigante, a quattro anni di distanza dall’ultima volta: nel 2020 si impose Ramon Zenhausern davanti a Manuel Feller e Marco Schwarz, ma sembra molto complicato ora replicare un podio simile. I favori del pronostico pendono dalla parte di Henrik Kristoffersen e Clement Noel, ma mai come quest’anno la sfide tra i pali stretti sono aperte a ogni sorpresa.

Per quanto riguarda gli azzurri ci saranno Alex Vinatzer (quarto nello slalom del 2020 e rinfrancato dall’ottava piazza di ieri nel gigante), Tobias Kastlunger, che vuole continuare a stupire dopo il settimo posto della scorsa settimana sulla Face de Bellevard, Stefano Gross, il rientrante Simon Maurberger, il giovane Tommaso Saccardi e l’atleta di casa Matteo Canins. L’appuntamento è per le ore 10.00 di lunedì 23 dicembre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13.30. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di entrambe le manche dello slalom maschile in Alta Badia per non perdersi davvero alcuna emozione.

