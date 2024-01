Sci alpino, risultati e classifica Super-G femminile Cortina 2024: vince Gut-Behrami, azzurre giù dal podio

Lara Gut-Behrami vince il Super-G femminile di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino. La svizzera completa una prova sostanzialmente perfetta, tgliando il traguardo in 1’20″75. Alle sue spalle, staccata di 21 centesimi, c’è l’austriaca Stephanie Venier, che conferma l’ottimo feeling con la pista veneta. Completa il podio la francese Romane Miradoli, staccata di 41 centesimi dalla leader.

Giornata non facile per le azzurre, che non riescono ad interpretare al meglio la pista di casa. La migliore è Sofia Goggia, quinta davanti a Marta Bassino. Federica Brignone invece commette molte sbavature e chiude con 1″30 di ritardo da Gut-Behrami. Ottima prestazione di Vicky Bernardi, che con pettorale 50 chiude 18esima, mentre Nicol Delago è 20esima e la sorella Nadia Delago 28esima. Caduta invece per Roberta Melesi, che colpisce in pieno la porta ma fortunatamente si rialza senza conseguenze. Uscita anche Teresa Runggaldier. Da sottolineare anche l’uscita dell’austriaca Cornelia Huetter, pettorale rosso, che permette così a Lara Gut-Behrami di balzare al comando della classifica di specialità. Di seguito, le dichiarazioni delle azzurre ed i risultati e la classifica finale del Super-G femminile di Cortina 2024 con la top-10 ed i piazzamenti delle azzurre.

LE DICHIARAZIONI DELLE AZZURRE

“Penso di aver fatto una buona gara, sono andata lunga in alcune parti e per mantenere la linea ho un po’ frenato. Tatticamente non sono stata troppo intelligente soprattutto nella parte bassa – ammette Sofia Goggia -. Complessivamente sono contenta di come è andato questo week-end. Ho portato a termine due podi e un buon super-G, la stagione è ancora lunga e c’è il tempo per fare ancora tanti buoni risultati“.

“Sono in crescita – dice Marta Bassino -. Ho fatto un week-end solido. Oggi c’era molta velocità e io sono lì vicina e quindi sono contenta. Ora bisogna pensare al gigante di kronplatz. Lì la pista è sempre molto tosta. Io sono tranquilla, ho fiducia e voglio pensare solo ai miei piedi”.

“Quando sono in partenza ci metto tutta la mia energia e invece è deleterio – ha spiegato Federica Brignone -. Mi sentivo scivolare, sentivo tremare sotto i piedi. Non riesco mai ad interpretarla nel modo giusto. In gigante mi dà meno fastidio questo tipo di neve, riesco a gestirla molto meglio. In questo periodo siamo tanto in pista, forse anche troppo. A me non pesa stare in giro, e sto sciando meglio dell’inizio di stagione. Purtroppo non riesco a concretizzare in gara“.

CLASSIFICA FINALE SUPER-G FEMMINILE CORTINA 2024

Lara Gut-Behrami SUI 1:20.75 Stephanie Venier AUT +0.21 Romane Miradoli FRA +0.41 Ragnhild Mowinckel NOR +0.53 Sofia Goggia ITA +0.58 Marta Bassino ITA +0.75 Mirjam Puchner AUT +1.10 Alice Robinson NZL +1.11 Federica Brignone ITA +1.30 Kira Weidle GER +1.33

12. Laura Pirovano ITA +1.35

18. Vicky Bernardi ITA +2.29

20. Nicole Delago ITA +2.57

28. Nadia Delago ITA +3.25

DNF Roberta Melesi ITA

DNF Teresa Runggaldier ITA