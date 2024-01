Manchester United: Rashford avvistato per la seconda volta in un nightclub di Belfast

Marcus Rashford è stato avvistato per la seconda volta in un nightclub di Belfast pochi giorni prima dichiararsi malato e aver saltato l’allenamento del Manchester United venerdì. L’attaccante ha saltato le sessioni di venerdì nonostante fosse stato visto in Irlanda del Nord mercoledì. I filmati sui social sembravano mostrare Rashford entrare nel nightclub del Thompsons Garage club mercoledì sera, mentre altre fonti dicevano che fosse fuori a cena. Secondo il The Athletic, sono stati visti filmati del giocatore inglese in un club nella capitale del paese, poche ore prima del suo arrivo a Carrington.