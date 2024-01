Super-G femminile Cortina 2024: brutta caduta per Grenier, portata via in elicottero

Brutta caduta per Valerie Grenier nel super-G femminile di Cortina 2024. La canadese ha perso il controllo ed è caduta nel corso della sua manche, finendo contro le barriere della pista italiana. Purtroppo tanto il dolore per lei, e così è stata prelevata dall’elicottero e verrà condotta in ospedale per verificare se ci sono conseguenze importanti per una delle più forti sciatrici del circuito. Brutta caduta anche per Stephanie Jenal: gara sospesa di nuovo a lungo e cure prestate alla sciatrice svizzera. Di seguito gli aggiornamenti.