Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo super-G Cortina

La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino aggiornata dopo il Super-G di Cortina d’Ampezzo di domenica 28 gennaio. Successo per la svizzera Lara Gut-Behrami, che si avvicina così alla leader della generale Mikaela Shiffrin, assente dopo la brutta caduta in discesa. L’azzurra Federica Brignone, nona in gara, si conferma al terzo posto davanti a Petra Vlhova, la cui stagione è già finita causa infortunio. Sofia Goggia è invece quinta, mentre Marta Bassino sale in quattordicesima posizione. Di seguito, ecco la classifica generale aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin USA 1209 Lara Gut-Behrami SUI 1014 Federica Brignone ITA 838 Petra Vlhova SVK 802 Sofia Goggia ITA 747 Sara Hector SWE 647 Michelle Gisin SUI 530 Cornelia Huetter AUT 503 Valerie Grenier CAN 429 Stephanie Venier AUT 427

LE ALTRE ITALIANE

14. Marta Bassino ITA 357

28. Laura Pirovano ITA 191

48. Nicol Delago ITA 122

50. Roberta Melesi ITA 98

60. Martina Peterlini ITA 78

71. Marta Rossetti ITA 45

76. Nadia Delago ITA 39

75. Elisa Platino ITA 38

75. Lara Della Mea ITA 38

90. Teresa Runggaldier ITA 23

93. Asja Zenere ITA 21

100. Vicky Bernardi ITA 16

104. Lucrezia Lorenzi ITA 10