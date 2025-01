L’influenza frena Marta Bassino. La sciatrice cuneese ha deciso di rinunciare a tutto il fine settimana di gare a Sankt Anton am Arlberg; la decisione è arrivata oggi, dopo aver comunicato il forfait per la prova di domani e per la discesa di sabato. L’assenza arriva dopo un avvio di stagione molto complesso, che ha visto la classe ’96 disimpegnarsi meglio nelle discipline veloci che non nel ‘suo’ gigante (in cui ha centrato sei vittorie in carriera vincendo anche la Coppa di specialità nel 2021). A complicare il quadro è lo stato influenzale accusato negli ultimi giorni, e da qui la scelta, condivisa con la Fisi, di fermarsi per recuperare al meglio e puntare al rientro in vista dei prossimi appuntamenti in Italia tra Cortina e Plan de Corones, con discesa libera, super-g e slalom gigante serale nell’arco di quattro giorni.

Gli ultimi risultati di Bassino: avvio di stagione decisamente negativo

Come detto in precedenza, Bassino ha palesato diverse difficoltà in questi primi due mesi e mezzo di stagione. La nitida testimonianza è il fatto che l’azzurra è entrata in top10 soltanto in tre gare, con il miglior piazzamento ottenuto in discesa libera a Beaver Creek, dove è giunta sesta. Seguono poi due settimi posti, uno in discesa sempre sulla Birds of Prey e l’altro in gigante a Semmering, nell’ultimo appuntamento del 2024. Risultati decisamente non all’altezza degli standard a cui ci aveva abituato nelle ultime stagioni e in generale in carriera.

Anche il nuovo anno non è cominciato con il piede giusto per Marta, che a Kranjska Gora ha patito enormemente il ghiaccio della Podkoren, non riuscendo mai a produrre velocità sotto agli sci ed è giunta lontanissima dalle migliori (42esima e non qualificata alla seconda manche). Anche a inizio dicembre, nell’altro appuntamento tra le porte larghe oltre ai due già citati (e oltre a quello di apertura di Soelden, dove ha chiuso al 13esimo posto), non si è qualificata per la seconda manche a Killington.

C’è rammarico per l’assenza della sciatrice piemontese, perché storicamente si è sempre trovata a suo agio sulla pista Karl Schranz di Sankt Anton, e queste gare avrebbero potuto rappresentare una rinascita per lei. Bassino infatti fu terza in super-g nel 2023, l’ultima volta che si corse su questa pista in Coppa del Mondo; la ‘piuma d’acciaio’ chiuse alle spalle della vincitrice Lara Gut e di Federica Brignone per pochi centesimi, con un errore nel finale che le costò probabilmente il successo.

Il programma del fine settimana a Sankt Anton am Arlberg

Il fine settimana sulle nevi austriache di Sankt Anton am Arlberg prevede due gare veloci: la discesa libera di sabato 11 gennaio e il super-g di domenica 12, entrambi con partenza alle 11.15. Considerato il forfait di Bassino, saranno dunque nove e non più dieci le azzurre al via: Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago (che torna dopo aver saltato la gara di Sankt Moritz per le conseguenze di una caduta), Vicky Bernardi e Sara Thaler.