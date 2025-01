Opetaia ha messo KO Nyika, scrivendo una nuova pagina della storia del pugilato trans-tasmaniano. Al Gold Coast Convention and Exhibition Centre del Queensland, l’eroe di casa ha avuto la meglio sul rivale neozelandese. I due atleti, entrambi 29enni, si sono sfidati davanti a 6.000, con l’impianto sold out per l’evento. Nyika è stato atterrato, ma si è poi rimesso in piedi a poco più di un minuto dalla fine del quarto round. Sul finale, Opetaia ha firmato un nuovo assalto e con un potente gancio sinistro ha messo a terra l’avversario, facendo terminare l’incontro. Nyika è stato soccorso dallo staff medico prima di poter abbandonare il tappeto e uscire dall’arena.

L’evento è iniziato con un ottimo ritmo da parte di entrambi i partecipanti, che si sono scambiati potenti colpi alla nuca e al corpo nel corso dei primi due round. la superiorità di Opetaia è emersa nel finale, con il beniamino di casa che ha firmato tre pugni e un montante. L’arbitro avrebbe potuto fermare i giochi dopo il gancio destro di Opetaia ai danni di Nyika, già in fase di arretramento dopo essere stato ferito, ma ha deciso di allungare l’incontro fino al KO.

Il futuro: Ramirez o Usyk?

“Ha accettato il combattimento con due settimane di preavviso. È venuto qui per combattere. Mi ha dato un combattimento equilibrato. Lo rispetto“, ha dichiarato Opetaia, che ha ottenuto il successo in tutti e ventisette i combattimenti professionistici a cui ha preso parte. Il pugile di Sydney ha chiesto un incontro di unificazione contro Gilberto Ramirez, campione messicano WBA e WBO: “Aspettavo questi combattimenti da molto tempo. Inseguivo questi combattimenti di unificazione. Sto arrivando per le mie cinture“. Eddie Hearn, sponsor di Opetaia, ha suggerito al combattente di passare ai pesi massimi per affrontare Oleksandr Usyk, campione del mondo. “Dobbiamo inseguire la grandezza“, ha detto Hearn. “Credo che sia l’unica persona che può davvero dare battaglia a Oleksandr“.