L’atleta keniana Hellen Obiri è a caccia del terzo successo consecutivo alla maratona di Boston, evento in programma per il 21 aprile del 2025. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del mondo del running, con i protagonisti nella gara maschile e in quella femminile che si preparano a lottare per il successo. La trentacinquenne del Kenya – maratoneta e mezzofondista – ha debuttato nella maratona statunitense nel 2022, divenendo protagonista dell’evento sin dalla sua prima apparizione.

Nel palmares di Obiri compare anche il successo nella maratona di New York 2023 e il bronzo olimpico ottenuto nei Giochi di Parigi 2024. In passato, ha collezionato altre due medaglie olimpiche sui 500o metri piani: è arrivata seconda sia ai Giochi di Rio del 2016 che alla rassegna di Tokyo svoltasi nel 2021. “Difendere una vittoria non è mai facile, e vincere la maratona di Boston due volte di fila è stato difficile, ma sono felice di esserci riuscita”, ha dichiarato Obiri in vista della gara di Boston. “Il giorno della gara spingerò di nuovo per la vittoria e spero di farne tre di fila“. La keniana condividerà la linea di partenza con Edna Kiplagat, sua connazionale e due volte vincitrice della maratona di Boston e la statunitense Des Linden.

LEMMA DIFENDE IL TITOLO MASCHILE

La prova è attesa anche da Sisay Lemma, che è chiamato alla difesa del titolo nella gara maschile. Il corridore keniota vanta un record personale di 2:01:48 e si prepara a correre con Evans Chebet – due volte vincitore – e il campione di Chicago nel 2024 John Korir. “Ero molto felice dopo aver vinto la maratona di Boston l’anno scorso e so che nel 2025 sarà una sfida ancora più grande vincere di nuovo“, ha affermato Lemma, che non è stato presente ai Giochi di Parigi a causa di un infortunio. “Non ero completamente pronto alla Maratona di Valencia dello scorso dicembre, ma sarò pronto al 100% il prossimo aprile perché la Maratona di Boston è un evento speciale”, conclude Lemma.