Sci alpino: interrotta la seconda discesa libera di Cortina per la caduta di Wright

Anche la seconda discesa libera di Coppa del Mondo femminile di Cortina, come quella di ieri, è stata subito interrotta per la caduta dell’americana Isabelle Wright, finita lunghissima sul salto delta e caduta rovinosamente nelle reti. L’atleta è stata soccorsa e trasportata via in elicottero, con la gara ferma per una quindicina di minuti. Si tratta dello stesso salto dove ieri era caduta la sua connazionale Mikaela Shiffrin, in una gara costellata dagli incidenti. Alla luce di ciò gli organizzatori hanno limato il salto, ma va egualmente affrontato con la corretta direzione. Ieri erano caduta tra le altre, oltre all’azzurra Federica Brignone, fortunatamente senza danni, anche le svizzere Corinne Suter e Michelle Gisin pure loro rovinate nelle reti. In particolare per Suter, oro olimpico, ci sono state le conseguenze più gravi: stagioni finita per rottura dei legamenti del ginocchio sinistro.