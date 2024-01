Monza-Sassuolo, Palladino: “Vogliamo zittire le critiche, Di Gregorio partirà dal 1′. Mercato in entrata chiuso”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha fatto il punto sul mercato: “Avevo chiesto a Galliani tre giocatori con determinate caratteristiche e lui ne ha portati quattro. Questi nuovi arrivi portano positività dopo il ko di Empoli e rispetto alla scorsa settimana abbiamo una squadra diversa. Maldini si sta adattando, Zerbin è un ragazzo intelligente che può fare sia il quinto che il trequartista. E poi c’è un attaccante di peso come Djuric che ci consente di interpretare nuovi schemi in attacco. Il mercato in entrata per me è chiuso, mentre qualche altro ragazzo dopo Cittadini, che non ha potuto giocare con continuità, dovrà uscire“.

L’allenatore dei brianzoli ha poi parlato della sfida del Brianteo: “Voglio vedere una squadra con più agonismo rispetto alla gara di Empoli, ma sono sicuro che i ragazzi giocheranno in maniera diversa. E’ fondamentale lavorare molto per uscire da questo periodo. Critiche? Arrivano da chi non vuole bene al Monza: io sono positivo e non ne parlo. Spero di zittire tutti con il lavoro quotidiano“. Infine, sull’11 titolare: “Di Gregorio è recuperato e partirà titolare. Djuric è arrivato ieri, ma se dovessi vederlo pronte potrebbe già partire dal primo minuto. Popovic? Ha bisogno di più tempo perché non ha il ritmo squadra“.