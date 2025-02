Nika Prevc trionfa anche nella prima gara del fine settimana sul trampolino normale di Hinzenbach, appuntamento valido per la Coppa del Mondo femminile 2024/25 di salto con gli sci. La fuoriclasse slovena piazza la quinta vittoria consecutiva dopo le doppiette di Lake Placid e Ljubno, e allunga forse definitivamente in classifica generale a sei gare dalla fine. La sua rivale più accreditata, la tedesca Katharina Schmid, ha infatti rallentato notevolmente nelle ultime gare, e oggi ha chiuso soltanto al nono posto spianando la strada alla campionessa in carica classe 2005. Al secondo posto sul trampolino austriaco Aigner HS90 c’è l’altra teutonica Selina Freitag, al settimo podio stagionale e staccata di quasi otto punti, ma autrice di un recupero straordinario dalla 30esima posizione. Infine sul terzo gradino sale l’austriaca Jacquelin Seifriedsberger.

Per l’Italia c’è lo splendido settimo posto di Lara Malsiner, che grazie ad un ottimo secondo salto recupera cinque posizioni e ottiene il suo miglior risultato stagionale. L’altoatesina conferma l’ottimo feeling con il trampolino di Hinzenbach, che nel 2020 la vide salire sul podio con il terzo posto, l’unico della carriera fin qui. Con la vittoria odierna Prevc sale a quota 17 vittorie in carriera, la decima in stagione, numeri strabilianti considerando che deve ancora compiere 20 anni: con oggi inoltre è già la quarta all time per numero di vittorie in Coppa del Mondo. Una possibile vittoria domani le darebbe anche la sicurezza di confermare la Sfera di Cristallo già conquistata la scorsa stagione, e nei prossimi Mondiali di Trondheim potrebbe centrare anche le prime medaglie iridate.

I risultati delle altre azzurre: bene anche Sieff

Positiva anche la gara di Annika Sieff, che chiude al 14esimo al rientro dopo la caduta di Lake Placid che la aveva costretta a saltare le gare di Ljubno. L’azzurra era nona dopo la prima serie di salti, ma può comunque considerarsi soddisfatta per questo risultato. Non hanno ottenuto la qualifica invece le altre azzurre: Jessica Malsiner è sfortunata, prima delle escluse dalla zona punti per due soli decimi di punto, mentre Martina Ambrosi è 34esima e quarta delle escluse, un passo indietro dopo una buona qualificazione. Infine Martina Zanitzer e Noelia Vuerich si erano fermate in mattinata nel turno di qualificazione. Domani è in programma la seconda prova, ultimo atto di Coppa del Mondo prima della parentesi iridata di Trondheim: turno di qualificazione alle 13 e successivo primo round di gara alle 14.20.

Salto con gli sci: la top10 del trampolino normale di Hinzenbach

PREVC Nika (SLO) 248.4 FREITAG Selina (GER) 240.5 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT) 231.1 EDER Lisa (AUT) 228.7 PINKELNIG Eva (AUT) 228.3 TAKANASHI Sara (JPN) 207.9 MALSINER Lara (ITA) 206.6 STRATE Abigail (CAN) 205.4 SCHMID Katharina (GER) 202.6 LIU Qi (CHN) 202.1

14. SIEFF Annika (ITA) 196.0

31. MALSINER Jessica (ITA) 87.6

34. AMBROSI Martina (ITA) 84.0