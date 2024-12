Pronostici rispettati tra le coppie ai Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico, andati in scena a Varese tra venerdì 20 e domenica 21 dicembre. Tutto facile nella danza per Charlene Guignard e Marco Fabbri, che con un totale di 226.72 punti si aggiudicano il settimo titolo italiano consecutivo. La coppia (su ghiaccio e nella vita) delle Fiamme Azzurre conferma il primo posto ottenuto nella rhythm dance, mentre seconda e terza posizione si sono invertite nel programma libero. Victoria Manni e Carlo Rothlisberger, infatti, si sono aggiudicati il secondo posto finale superando Leia Francesca Dozzi e Pietro Papetti, secondi nella prima parte di gara ma terzi al termine del libero.

Vittoria da dominatori anche per Sara Conti e Niccolò Macii, che con un free program stellare da 145.25 punti si prendono il loro secondo titolo tra le coppie di artistico con un totale di 221.36 punti. Invariate rispetto al corto le altre due posizioni: chiude seconda la coppia delle Fiamme Azzurre composta da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, mentre Irma Angela Sofia Caldara e Riccardo Maria Maglio chiudono terzi. “È stato un libero molto complicato, io ero molto teso già da questo pomeriggio quindi è stato molto complicato soprattutto dal punto di vista di gestione della pressione – ammette Macii –. Era un Campionato decisamente alla nostra portata, ma la gara è sempre la gara e comunque ci tieni sempre a fare bene. Per me questa è una rivincita rispetto al libero della Finale di Grand Prix“.

Singolare maschile e femminile: tra prime volte e sorprese

Rimonta vincente di Anna Pezzetta, che con un libero di altissima qualità sale dal secondo al primo posto e conquista il primo titolo Senior della carriera. L’atleta del club bergamasco Icelab si prende la vittoria con 194.83 punti, precedendo di quasi 14 lunghezze Lara Naki Gutmann. Sul terzo gradino del podio sale Marina Piredda, che con il terzo miglior libero guadagna una posizione rispetto al corto. La padrona di casa Ginevra Lavinia Negrello, dopo l’ottimo corto da 58.20 punti, non riesce infatti a difendere il terzo posto e si ferma ai piedi del podio.

Quinto titolo nazionale per Daniel Grassl, che incappa in alcuni errori nel libero (secondo punteggio nel segmento di gara), ma difende la prima posizione del corto con un punteggio complessivo di 272.29. “Sono molto felice del titolo, è un obiettivo molto grande – spiega Grassl al termine della gara -. Oggi c’era un po’ di tensione, l’ho un po’ sentita. Sono anche un po’ stanco per la prima parte della stagione, non sono abituato a fare subito cinque gare e quindi è stato difficile. Non so cosa sia successo su alcuni salti su cui di solito sono sicuro, ma sono felice di come ho affrontato gli altri”

Seconda posizione per un commovente e commosso Nikolaj Memola, che grazie al miglior punteggio nel free program sale a quota 264.54 punti e migliora il terzo posto ottenuto nella prima parte di gara. Rispetto al corto cambia invece il terzo posto: Gabriele Frangipani precede un Matteo Rizzo molto falloso, che scende dalla seconda alla quarta posizione conclusiva. Di seguito, le classifiche finali di tutte le specialità dei Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico.

I RISULTATI DEI PROGRAMMI CORTI

LE CLASSIFICHE FINALI

COPPIE DI ARTISTICO

Sara Conti / Niccolò Macii (Fiamme Oro/Fiamme Oro) 221.36 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre/Fiamme Azzurre) 188.21 Irma Angela Sofia Caldara / Riccardo Maria Maglio (Cus Torino/Cus Torino) 159.46

DANZA

Charlene Edith Magali Guignard / Marco Fabbri (Fiamme Azzurre/Fiamme Azzurre) 226.72 Victoria Manni / Carlo Antonio Guido Rothlisberger (Icelab/Icelab) 180.32 Leia Francesca Dozzi / Pietro Papetti (Accademia Del Ghiaccio/Accademia Del Ghiaccio) 178.64 Giulia Isabella Paolino / Andrea Tuba (Ghiaccio Mezzaluna/Ghiaccio Mezzaluna) 175.85 Carlotta Argentieri / Francesco Riva (Icelab/Icelab) 150.95 Anna Bodrone / Stefano Frasca (Icelab/Icelab) 143.56

UOMINI

Daniel Grassl (Fiamme Oro) 272.29 Nikolaj Memola (Fiamme Oro) 264.54 Gabriele FRANGIPANI (Fiamme Oro) 243.75 Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) 230.22 Corey Circelli (Icelab) 200.98 Raffaele Francesco Zich (Ice Club Torino) 193.94 Matteo Nalbone (Ice Club Torino) 172.64

DONNE

Anna Pezzetta (Icelab) 194.83 Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) 180.92 Marina Piredda (Fiamme Oro) 169.88 Ginevra Lavinia Negrello (Varese Ghiaccio) 167.87 Amanda Ghezzo (Ice Club Torino) 161.25 Chiara Minighini (Polisportiva Merano) 143.14 Carlotta Maria Gardini (Icelab) 142.20 Elena Agostinelli (Icelab) 136.86 Giulia Barucchi (Ice Club Torino) 133.03

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI