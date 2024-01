Sci alpino, discesa maschile Kitzbuehel 2024: splendido secondo Schieder, sulla Streif vince Sarrazin

Sfuma per soli 5 centesimi il sogno di Florian Schieder di vincere a Kitzbuehel sulla Streif, nel tempio della discesa libera. La vittoria va a Cyprien Sarrazin, che conferma di essere in stato di grazie nonché il vero rivale di Odermatt nelle gare di velocità. Il francese ha sciato divinamente la Hausbergkante, dove ha recuperato lo svantaggio e vinto la gara con il tempo di 1:55.75. Schieder bissa così lo straordinario secondo posto della scorsa stagione, centrando così il suo terzo podio in Coppa del Mondo in carriera. Terzo gradino del podio per Marco Odermatt, staccato di 34 centesimi, uno solo di vantaggio su Cochran-Siegle quarto, alla miglior gara della stagione. Chiude in sesta posizione Dominik Paris, dietro al canadese Alexander. Buona gara per il bolzanino, che promette battaglia in vista di domani.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, prova opaca sia per Mattia Casse che per Christof Innerhofer, che commettono qualche sbavatura di troppo e chiudono lontani dalla top10.

CLASSIFICA DISCESA VENERDI KITZBUEHEL 2024

C. Sarrazin (FRA) 1:55.75 F. Schieder (ITA) +0.05 M. Odermatt (SUI) + 0.34 R. Cochran-Siegle (USA) +0.35 C. Alexander (CAN) +0.46 D. Paris (ITA) +0.58 V. Kriechmayr (AUT) +0.60 J. Murisier (SUI) +0.83 N. Allegre (FRA) +1.13 M. Muzaton (FRA) +1.26

22. M. Casse (ITA) +2.20

26. C. Innerhofer (ITA) +2.65