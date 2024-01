Australian Open 2024, day 6: Sinner continua a mandare segnali a Djokovic, Cobolli saluta Melbourne

Jannik Sinner fa un altro sport. E’ ancora una volta l’azzurro a prendersi la scena nel day 6 dell’Australian Open 2024, in cui sono stati assegnati i primi pass per la seconda settimana. Il classe 2001 ha polverizzato con un severo 6-0 6-1 6-3 Sebastian Baez in meno di due ore di gioco ed è approdato agli ottavi con una facilità disarmante. Sul match in sé, ancora una volta, c’è poco da dire. Non ha invece deluso le aspettative l’intervista post match con Jim Courier, in cui Sinner ha prima scherzato sulla propria racchetta, non rivelando presunti segreti, e poi ha ringraziato i tifosi italiani svegli per la terza notte di fila per guardare il suo match.

Dopo tre incontri in cui Jannik non ha minimamente faticato, ora l’asticella si alza visto che agli ottavi troverà Karen Khachanov, diciottesima testa di serie. L’azzurro è avanti 2-1 nei precedenti e partirà ampiamente favorito, ma il match potrebbe essere meno scontato del previsto, specialmente se il servizio del russo dovesse funzionare al meglio. Fatto sta che non c’era modo migliore per superare la prima settimana per Sinner, che arriva agli ottavi riposato e in fiducia.

Ottavi di finale raggiunti anche da Novak Djokovic, bravo a risparmiare energie importanti dopo le fatiche dei primi turni. Contro Tomas Etcheverry è infatti arrivata una vittoria per 3 set a 0 senza eccessive difficoltà. Perfetto nei primi due set, il serbo ha commesso qualche errore di troppo nel terzo ma è comunque riuscito a spuntarla al tie-break. Sicuramente una prestazione in crescendo rispetto alle due precedenti, ma per vedere il miglior Djokovic manca ancora qualcosina. Il suo prossimo avversario sarà Adrian Mannarino (e non Shelton, sconfitto al quinto set) in quello che si prospetta un altro impegno alla portata. Anche se manca ancora un po’, è inevitabile che il serbo abbia dato un’occhiata al tabellone e non sia particolarmente soddisfatto di affrontare in un’eventuale semifinale un tennista in forma come Sinner. Entrambi devono però arrivarci, nel frattempo devono accontentarsi di mandare segnali all’altro.

Niente da fare invece per Flavio Cobolli, la cui esperienza a Melbourne si è conclusa con una netta sconfitta contro Alex De Minaur. Nonostante il match sia stato sempre in mano all’australiano, il ko non ridimensiona l’ottimo torneo del romano, capace di superare le qualificazioni e vincere due grandi partite nel main draw, garantendosi l’esordio tra i primi 80. Per Flavio si tratta di un punto di partenza e c’è da guardare al futuro con grande ottimismo.

Nei restanti match di giornata, comode vittorie per Tsitsipas e Rublev, mentre Fritz ha lasciato un set per strada. Al femminile, assolo di Aryna Sabalenka, capace di rifilare un doppio 6-0 a Tsurenko: agli ottavi sfiderà l’insidiosa Anisimova, capace di superare anche Badosa. Miracolo invece di Mirra Andreeva, che ha recuperato uno svantaggio di 5-1 nel terzo set contro Parry e si è regalato gli ottavi contro Krejcikova. Autostrada verso la semifinale incece per Coco Gauff, protagonista di una bella vittoria ai danni della connazionale Parks: al prossimo turno sfiderà Frech, poi una tra Kostyuk e Timofeeva.