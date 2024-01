Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo individuale Anterselva

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di biathlon al termine dell’individuale di Anterselva. Successo per la svizzera Lena Haecki davanti alle due francesi Julia Simon e Lou Jeanmonnot. Gara opaca per le prime della classe, con nessuna delle prime tre che termina in top10. Lisa Vittozzi si avvicina comunque a Braisaz-Bouchet, 42esima oggi e fuori dalla zona punti. Di seguito, ecco la classifica generale aggiornata.

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO L’INDIVIDUALE DI ANTERSELVA

Ingrid Landmark Tandrevold (Norvegia) 695 Justine Braisaz-Bouchet (Francia) 657 Lisa Vittozzi (Italia) 631 Elvira Oeberg (Svezia) 572 Julia Simon (Francia) 572 Franziska Preuss (Germania) 539 Lou Jeanmonnot (Francia) 515 Lena Haecki-Gross (Svizzera) 499 Karoline Offigstad Knotten (Norvegia) 477 Vanessa Voigt (Germania) 425

25. Dorothea Wierer (Italia) 150

40. Rebecca Passler (Italia) 86

42. Samuela Comola (Italia) 78

53. Michela Carrara (Italia) 45

74. Beatrice Trabucchi (Italia) 11

79. Hannah Auchentaller (Italia) 6