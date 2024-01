Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo seconda discesa Cortina

La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino aggiornata dopo la seconda discesa libera di Cortina. Successo per la norvegese Ragnhild Mowinckel, davanti alla statunitense Jacqueline Wiles e all’azzurra Sofia Goggia, che si porta così in quinta posizione in classifica generale. Con il quinto posto odierno Lara Gut accorcia sulla leader Shiffrin, e si porta a 295 dalla vetta. Sale momentaneamente sul terzo gradino del podio Federica Brignone, che supera l’infortunata Vlhova. Di seguito ecco la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin USA 1209 Lara Gut-Behrami SUI 914 Federica Brignone ITA 809 Petra Vlhova SVK 802 Sofia Goggia ITA 702 Sara Hector SWE 647 Michelle Gisin SUI 530 Cornelia Huetter AUT 503 Valerie Grenier CAN 429 Lena Duerr GER 404

LE ALTRE ITALIANE

16. Marta Bassino ITA 317

32. Laura Pirovano ITA 169

48. Nicol Delago ITA 111

49. Roberta Melesi ITA 98

57. Martina Peterlini ITA 78

70. Marta Rossetti ITA 45

75. Lara Della Mea ITA 38

75. Elisa Platino ITA 38

77. Nadia Delago ITA 36

90. Teresa Runggaldier ITA 23

93. Asja Zenere ITA 21

104. Lucrezia Lorenzi ITA 10

117. Vicky Bernardi ITA 3