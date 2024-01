Australian Open 2024, Becker esalta Sinner: “Mi ha sorpreso il modo in cui ha battuto Djokovic”

“Non sono sorpreso che Jannik abbia vinto, ma sono sorpreso dal modo in cui lo ha fatto. L’italiano ha bussato alla porta già lo scorso anno e ora è cresciuto. Ha mantenuto la calma e ha servito bene fino alla fine. Il fatto che Djokovic non abbia avuto un solo break point contro Sinner riassume la storia della partita”. A dirlo è Boris Becker a proposito della vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2024. Un successo che riflette l’evoluzione del tennista italiano, capace di battere il serbo per la terza volta nelle ultime quattro sfide. “In termini di forma, questo non è stato il miglior Australian Open di Djokovic – ha aggiunto –. Ora ha incontrato un rivale più forte. Ma è stata un’immagine sorprendente. Di solito non lo vediamo così rilassato dopo una sconfitta, forse si è accorto che non era in forma, che non aveva perso perché sfortunato, ma perché il suo avversario è stato più bravo. Questo è il segno di un campione, rendersi conto che non è il suo momento”.