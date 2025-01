Tutto pronto per l’appuntamento con lo slalom gigante nella seconda giornata di azione nella tappa di Coppa del mondo maschile di sci alpino a Adelboden, in Svizzera. Nella giornata di sabato, Clement Noel ha centrato la terza vittoria stagionale nello slalom, consolidando la vetta di una classifica generale che lo vede in lotta a due con Henrik Kristoffersen, protagonista di un terzo posto solido. Secondo posto, invece, per Lucas Pinheiro Braathen, che ha regalato il primo podio al Brasile nella specialità, dopo aver già centrato un secondo posto a Beaver Creek nel gigante.

Tra i grandi protagonisti, ecco il solito Marco Odermatt, che sulle nevi svizzere va a caccia del terzo successo consecutivo dopo aver trionfato in Val d’Isere e in Alta Badia. Partick Feurstein e Leo Anguenot, i due che hanno chiuso al secondo posto i due appuntamenti precedenti, partiranno rispettivamente con i pettorali numero 20 e 19. Per quanto riguarda gli italiani, dopo un sabato nerissimo per il Tricolore Luca de Aliprandini (pettorale numero 7) e Alex Vinatzer (numero 13) sono gli indiziati maggiori per provare a strappare un risultato di rilievo.

Si parte alle 10:30 con la prima manche, poi alle 13:30 la seconda.

Slalom gigante Adelboden maschile, la start list

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

5 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

6 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

7 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

8 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

9 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

10 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

11 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

12 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

13 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

14 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

15 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

16 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

17 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

18 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

19 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

20 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

21 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

22 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

23 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

24 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic

25 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

26 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

27 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

28 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

29 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

30 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

31 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

32 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

33 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

34 422822 WAHLQVIST Jesper 2002 NOR Atomic

35 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

36 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

37 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

38 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Nordica

39 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol

40 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Voelkl

41 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

42 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

43 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

44 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

45 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

46 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

47 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

48 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

49 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

50 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

51 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

52 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

53 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

54 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

55 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

56 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

57 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

58 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

59 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

60 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

61 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

62 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

64 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

65 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

66 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

67 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

68 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

69 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic

70 304866 SATO Shintaro 1996 JPN

71 6301499 KATAYAMA Ryoma 2003 JPN