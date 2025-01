Clement Noel vince lo slalom maschile di Adelboden, valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino. Sull’iconica pista svizzera il campione francese, al terzo successo stagionale tra i pali stretti, precede di appena due centesimi Lucas Pinheiro Braathen che regala così il primo storico podio in slalom al Brasile dopo essere tornato tra i primi tre già in gigante. Il terzo posto è di un costante Henrik Kristoffersen, che con il risultato di oggi raggiunge Alberto Tomba per numero di podi in Coppa del Mondo. In una giornata caratterizzata da nebbia e scarsa visibilità, è notte fonda per lo slalom italiano: il veterano Stefano Gross è ancora una volta il migliore ma non va oltre il diciottesimo posto, mentre Alex Vinatzer chiude una settimana da dimenticare con un ventottesimo posto. Tutti fuori gli altri azzurri al via della prima manche: non qualificati Tommaso Saccardi e Corrado Barbera, mentre Tobias Kastlunger e Simon Maurberger non hanno concluso la prova.

Feller e Strasser, rimpianti dopo una grande prima manche

Su una neve non facile, frutto della pioggia dei giorni scorsi, non mancano i rimpianti per Manuel Feller e Linus Strasser. L’austriaco e il tedesco erano stati i migliori della prima manche, staccati di 25 centesimi l’uno dall’altro. Alla fine però Strasser ha sbagliato molto finendo addirittura undicesimo, mentre Feller è addirittura uscito sul ripido muro finale di Adelboden quando comunque era già virtualmente fuori dal podio. Ad approfittarne è un sontuoso Noel, capace di inserire le marce altissime sul piano finale così da beffare per due centesimi Braathen. Il “brasiliano di Norvegia” ha regalato spettacolo, riuscendo a piazzarsi quinto nella prima manche con il pettorale 19 per poi ripetersi con grande lucidità anche nella seconda discesa. Un risultato pesante, che consente a Pinheiro di tornare con ogni probabilità nel secondo sottogruppo e quindi tra i primi 15 della starting list di slalom. Applausi a scena aperta anche per Kristoffersen, che fa suo il pettorale rosso nella lotta per la Coppa di specialità.

Nella prima manche infatti ci sono state le uscite eccellenti di Atle Lie McGrath e soprattutto di Loic Meillard, che davanti al pubblico di casa mette a referto uno “zero” oltre modo pesante. Fuori anche il croato Samuel Kolega, ormai una certezza tra i pali stretti e reduce dal podio di Madonna di Campiglio. Il vincitore di mercoledì sera, il bulgaro Albert Popov, ha chiuso al sedicesimo posto su una pista e una neve sicuramente meno adatte alle sue caratteristiche rispetto alla “3Tre” del Canalone Miramonti.

Classifica di specialità, è lotta aperta tra Kristoffersen e Noel

La Coppa di slalom sembra essere una questione tra Kristoffersen e Noel, rispettivamente a quota 375 e 340 punti. Meillard rimane comunque in corsa con 325, mentre Pinheiro Braathen risale al quarto posto ma a quasi 150 lunghezze dal leader. Il ventisettesimo posto di Kastlunger, miglior azzurro, la dice lunga sulla salute dello slalom italiano in questo momento storico.

Il calendario della Coppa del Mondo, che domani prevede lo storico gigante di Adelboden, proseguirà nelle prossime settimane con le grandi “classiche”. Per quanto riguarda lo slalom, appuntamento a Wengen, Kitzbuhel e Schladming che chiuderanno un gennaio probabilmente decisivo nella lotta per la Sfera di Cristallo.