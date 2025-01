La partita tra Piacenza e Perugia finisce per 3-2 (15-25, 25-22, 25-20, 32-34, 15-13). Si tratta del match valido per la quinta giornata di ritorno della stagione 2024/2025 di Superlega. La partita di Piacenza si apre con molte difficoltà, il che dà la possibilità a Padova di dominare il primo set. La Gas Sales ritrova il ritmo nel corso dei due parziali successivi, che riesce a portarsi a casa. Il quarto set si dimostra molto equilibrato, con Padova che annulla otto match point e allunga l’incontro fino al tie break.

PIACENZA-PADOVA: LA CRONACA

Padova domina il primo set, salendo subito in cattedra. Piacenza è in difficoltà e gli errori sono numerosi, sia in attacco che in ricezione. Coach Anastasi richiama i suoi a riunione due volte: la prima sul 5-9, mentre il secondo time out arriva sul 9-15. Le due interruzioni non riescono a riportare l’ordine auspicato, con il tecnico che decide di inserire Romanò nel sestetto. Padova continua a giocare con decisione e si dimostra precisa, tanto da andare a chiudere il primo set con un netto 15-25.

Piacenza riesce a trovare il giusto ritmo nel corso del secondo set, che però inizia in salita per la Gas Sales. Padova si porta avanti, con la formazione di casa che ferma il gioco sul 6-10. Anastasi chiama nuovamente time out sul 10-17, riuscendo a infondere nei suoi la giusta convinzione. I piacentini si impegnano nella rimonta, con Cuttini che interrompe il gioco sul 14-18 e sul 17-18. Piacenza mette però la freccia e sorpassa, con gli avversari che non riescono a rispondere. I biancorossi vanno a chiudere il set per 25-22.

Il set numero tre è monopolizzato da Yuri Romanò, che trascina Piacenza in avanti grazie ad una serie di attacchi e servizi vincenti. Nel corso dei primi scambi, Padova rimane all’inseguimento per una manciata di punti, ma con lo scorrere del tempo perde contatto con la formazione di casa. I time out di Cuttini non sono abbastanza per rimettere ordine tra le file della formazione in trasferta. Solo nel corso degli scambi finali gli ospiti si avvicinano fino a raggiungere il -3, ma lo strappo di Piacenza non lascia possibilità di risposta. Il set si chiude dopo quasi mezz’ora in campo, con il tabellone che segna 25-20.

Il quarto set vede Piacenza avanti per la maggior parte del tempo, con Padova che segue a breve distanza. Sul finale, il punteggio si ritrova in parità e inizia un valzer fatto di match point conquistati dai ragazzi di Anastasi e annullati da quelli di Cuttini. Il parziale si chiude a vantaggi inoltrati, con Orioli che ottiene il set point e Padova che conquista il 32-34 contro ogni aspettativa. Tutto si decide dunque al tie break, che si dimostra equilibrato come solitamente accade. Sul finale entrambe le panchine chiamano time out. E’ Piacenza la formazione che riesce ad emergere nel momento più importante. La squadra di casa mette un punto all’incontro, conquistando un vincente 15-13. I piacentini staccano così due punti e rimangono nel gruppo di testa della classifica, con Padova che però non torna a casa a secco, salendo a quota quattordici punti.