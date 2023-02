Mondiali Courchevel/Méribel, slalom maschile: Feller in testa dopo la prima manche, Vinatzer e Sala nei 10

Manuel Feller è davanti a tutti dopo la prima manche dello slalom maschile che chiude i Mondiali di sci alpino 2023 a Courchevel. L’austriaco è al comando al termine di una prova in cui ha regnato senza dubbio l’equilibrio, con ben diciassette atleti in grado di rimanere sotto il secondo di distacco dalla prima posizione. Il secondo tempo è del greco AJ Ginnis, che dopo l’incredibile risultato in Coppa del Mondo a Chamonix si ripete e punta ad una medaglia. Un crono da parte dell’ellenico identico a quello di uno dei favoritissimi della gara come Lucas Braathen. Solamente sedicesimo Kristoffersen, mentre Meillard, partito con il pettorale numero 1, è uscito dopo tre porte.

Ma c’è anche tanta Italia, con Alex Vinatzer distante solamente 45 centesimi da Feller e Tommaso Sala anche lui pienamente in corsa per tentare il colpaccio e provare a salire sul podio. Buona prova anche per Stefano Gross, che paga solamente 96 centesimi al traguardo, ma con una classifica così corta il suo tempo gli è valso solo il diciassettesimo posto. Nei 30 anche Tobias Kastlunger.

“Una bella manche, con qualche margine sia in alto che in basso. È stata una manche molto ritmica, da spingere”, ha dichiarato Vinatzer ai microfoni RAI dopo la sua prova. “Però non è ancora deciso niente, siamo vicinissimi e tutti vorranno attaccare”. Abbiamo visto che qua ai Mondiali può succedere di tutto”, ha concluso.

1 FELLER Manuel AUT 46.93

2 GINNIS AJ GRE 47.06 +0.13

2 BRAATHEN Lucas NOR 47.06 +0.13

4 STRASSER Linus GER 47.07 +0.14

5 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 47.28 +0.35

6 VINATZER Alex ITA 47.37 +0.44

7 GSTREIN Fabio AUT 47.49 +0.56

8 NOEL Clement FRA 47.57 +0.64

9 SALA Tommaso ITA 47.64 +0.71

9 SCHWARZ Marco AUT 47.64 +0.71

17 GROSS Stefano ITA 47.89 +0.96

27 KASTLUNGER Tobias ITA 48.58 +1.65