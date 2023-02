Lazio, sirene inglesi per Milinkovic Savic: il West Ham lo ha messo nel mirino

Sergej Milinkovic-Savic nel mirino del West Ham. Secondo quanto riporta “The Sun” il club londinese avrebbe messo il centrocampista della Lazio in cima alla lista dei preferiti in caso di addio del capitano Declan Rice. David Moyes avrebbe mandato l’osservatore Alan Irvine a seguire il serbo la scorsa settimana. La società londinese vuole infatti muoversi per tempo, anche perchè gli estimatori di Milinkovic-Savic, in scadenza nel 2024, non mancano. In Premier League, ad esempio, l’ex Genk piace al Manchester United.