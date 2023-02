Salernitana Juventus, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Giona Maffei 64

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Juventus, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023: rivedi di seguito il video con le sue parole in vista della sfida dell’Arechi. Il tecnico toscano ha analizzato la gara in programma sul campo dei granata, definita uno “scontro diretto”.