Highlights slalom maschile Wengen 2024 sci alpino: vince Feller, azzurri indietro (VIDEO)

di Deborah Sartori 1

I video highlights dello slalom maschile di Wengen 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Uno strepitoso Manuel Feller recupera due posizioni e va a prendersi la vittoria precedendo i norvegesi Atle Lie McGrath, leader dopo la prima manche, e Henrik Kristoffersen. In chiave Italia, grande amarezza per Alex Vinatzer e Tommaso Sala, quarto e quinto dopo la prima manche ma scesi rispettivamente al 26esimo e 17esimo posto. Tobias Kastlunger guadagna due posizioni e chiude 24esimo, mentre Stefano Gross conferma la 27esima posizione della prima manche. Giuliano Razzoli si era invece fermato alla prima manche, dove erano usciti Hans Vaccari e Simon Maurberger. Di seguito, le immagini salienti della gara.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

RIVIVI IL LIVE DELLA GARA

I RISULTATI DELLA PRIMA MANCHE

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Highlights slalom maschile Wengen 2024