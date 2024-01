Liga 2023/2024, frena il Girona: solo 0-0 in casa dell’Almeria ultimissimo

Il Girona sbatte sull’Almeria e frena nella sua corsa sfrenata in vetta alla Liga 2023/2024. La squadra di Michel non va oltre lo 0-0 al Power Horse Stadium. La capolista, che si porta a quota 49 punti, uno in più del Real Madrid che quest’oggi gioca nella Supercoppa di Spagna, ma che dunque potenzialmente può tornare in vetta da solo quando verrà recuperata la sua sfida, non brilla particolarmente sul campo dell’ultima in classifica, che fin qui non ha mai vinto in venti giornate ed è arrivata appena a quota sei punti frutto di altrettanti pareggi.

Ed è la squadra padrona di casa a trovare le maggiori occasioni: ai punti probabilmente avrebbe paradossalmente meritato la formazione andalusa, una delle peggiori a livello di campionati europei per rendimento, che ha saputo imbrigliare alla grande gli ospiti, la più grande sorpresa del calcio internazionale fin qui, ma oggi apparsa davvero in enorme difficoltà. Alla fine è risultato a occhiali nella ventesima giornata e a rendere più complicate le cose per gli ospiti è l’espulsione diretta ai danni di capitan Garcia all’80’ che preclude alla prima della classe la possibilità di assaltare nel finale per vincerla sul filo di lana come già altre volte è riuscito alla squadra del City Group.