Highlights inseguimento femminile Ruhpolding 2024 biathlon: trionfo Vittozzi (VIDEO)

di Deborah Sartori 18

I video highlights dell’inseguimento femminile di Ruhpolding, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. Lisa Vittozzi trionfa davanti alle norvegesi e sale in classifica generale. La sappadina manca un bersaglio in apertura del primo poligono, ma poi gestisce al meglio il resto della gara e attacca nell’ultimo giro. La norvegese Ingrid Tandrevold non riesce a superare l’azzurra in volata e deve accontentarsi del secondo posto dopo aver vinto la sprint. Terzo posto per la norvegese Arnekleiv, autrice di una gara perfetta al poligono. Samuela Comola chiude in zona punti recuperando 16 posizioni e chiudendo al 38esimo posto con un errore. Martina Carrara invece chiude 54esima con nove errori, mentre Beatrice Trabucchi ha chiuso 57esima con 3 bersagli mancati ma è stata squalificata. Di seguito, l’ordine di arrivo dell’inseguimento femminile 10 km.

HIGHLIGHTS INSEGUIMENTO FEMMINILE RUHPOLDING 2024