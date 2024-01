Slalom maschile Wengen 2024, risultati e classifica prima manche: McGrath in testa, Vinatzer quarto e Sala quinto

I risultati della prima manche dello slalom maschile di Wengen 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il miglior tempo lo fa segnare il norvegese Atle Lie McGrath, che taglia il traguardo in 53″67 precedendo il connazionale Henrik Kristoffersen. Terzo posto per l’austriaco Manuel Feller, davanti agli azzurri Alex Vinatzer e Tommaso Sala, rispettivamente quarto e quinto. Più arretrati gli altri azzurri. Da segnalare l’ottima manche del croato Istok Rodes, che con il pettorale 35 chiude la prima parte di gara al nono posto. Di seguito, la top-10 della prima manche ed i piazzamenti di tutti gli azzurri.

Risultati prima manche slalom maschile Wengen 2024

1. Atle Lie McGrath NOR 53″67

2. Henrik Kristoffersen NOR +0″36

3. Manuel Feller AUT +0″52

4. Alex Vinatzer ITA +0″73

5. Tommaso Sala ITA +0″81

6. Adrian Pertl +0″98

7. Timon Haugan NOR +1″00

8. Fabio Gstrein AUT +1″03

9. Istok Rodes CRO +1″09

10. Dave Ryding GBR +1″17

