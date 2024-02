Gigante maschile Bansko 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il gigante maschile di Bansko 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. Sono sette gli azzurri ai nastri di partenza nella località bulgara per la sesta gara della stagione tra le porte larghe: Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Alex Vinatzer, Hannes Zingerle, Simon Talacci e Stefano Pizzato. Il favorito numero uno è il fuoriclasse elvetico Marco Odermatt, dominatore incontrastato sia della classifica generale sia di quella di specialità. I suoi rivali più agguerriti sono il croato Filip Zubcic e lo sloveno Zan Kranjec. Da tenere sotto osservazione, tra gli altri, anche i norvegesi Henrik Kristoffersen, Timon Haugan e Alexander Steen Olsen, l’andorrano Joan Verdu, l’altro svizzero Loic Meillard e l’austriaco Manuel Feller, che ultimamente sta dimostrando di trovarsi a suo agio anche in questa specialità.

Il gigante maschile di Bansko 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 10 febbraio). La prima manche prenderà il via alle ore 09.30 mentre la seconda manche scatterà alle ore 12.30. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la gara, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.