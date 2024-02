Gigante femminile Soldeu 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il gigante femminile di Soldeu 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. L’Italia deve fare i conti con l’assenza per infortunio di Sofia Goggia nella terzultima prova della stagione tra le porte larghe. Sulla neve andorrana, tuttavia, sono presenti sia Federica Brignone, seconda nella classifica di specialità, sia Marta Bassino. Proveranno a regalarsi una gara importante altre sei azzurre: Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ambra Pomarè e Asja Zenere. A partire con i favori del pronostico sarà la campionessa elvetica Lara Gut-Behrami, che si trova saldamente alla guida della graduatoria di gigante e vuole provare a dire la sua anche in quella generale vista l’assenza della statunitense Mikaela Shiffrin. Pericolose, tra le altre, anche la svedese Sara Hector, la neozelandese Alice Robinson, la teutonica Emma Aicher e il trittico norvegese composto da Ragnhild Mowinckel, Kajsa Vickhoff Lie e Thea Louise Stjernesund.

Il gigante femminile di Soldeu 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 10 febbraio). La prima manche prenderà il via alle ore 10.30 mentre la seconda manche scatterà alle ore 13.30. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la gara, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.