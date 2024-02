LIVE – Gigante maschile Bansko 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del gigante maschile di Bansko 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono sette gli azzurri ai nastri di partenza nella località bulgara per la sesta gara della stagione tra le porte larghe: Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Alex Vinatzer, Hannes Zingerle, Simon Talacci e Stefano Pizzato. Il favorito numero uno è il fuoriclasse elvetico Marco Odermatt, dominatore incontrastato sia della classifica generale sia di quella di specialità. I suoi rivali più agguerriti sono il croato Filip Zubcic e lo sloveno Zan Kranjec. Da tenere sotto osservazione, tra gli altri, anche i norvegesi Henrik Kristoffersen, Timon Haugan e Alexander Steen Olsen, l’andorrano Joan Verdu, l’altro svizzero Loic Meillard e l’austriaco Manuel Feller, che ultimamente sta dimostrando di trovarsi a suo agio anche in questa specialità. Sportface.it seguirà il gigante maschile di Bansko 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche scatterà alle ore 09.30 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 12.30.

13:25 – Sul podio anche Steen Olsen e Feller. Della Vite 10°, Borsotti 17°, De Aliprandini 23° e Vinatzer 27°.

13:25 – MARCO ODERMATT!! IL RE DEL GIGANTE!

13:24 – E a sua volta Steen Olsen si prende la postazione di leader: 2:16.66! Manca solo Odermatt!

13:22 – E ora è Feller ad andare in testa. L’austriaco supera il connazionale di 21 centesimi.

13:20 – Brennsteiner va al comando: 2:17.04.

13:16 – Che lotta lì davanti! Kranjec beffa a sua volta Kristoffersen di due centesimi!!

13:14 – Seconda posizione per Meillard, che per due centesimi non riesce a sopravanzare Kristoffersen.

13:07 – Va in testa Kristoffersen: 2:17.64 il tempo complessivo del norvegese.

13:05 – Non è più leader Pippo Della Vite. Lo svizzero Tumler riesce a prendersi la prima piazza in 2:17.34.

13:00 – Windingstad è dietro Della Vite! Sette centesimi di ritardo per il norvegese.

12:58 – Male De Aliprandini, che è in 11esima posizione a +0.90.

12:55 – Buona manche di Della Vite! L’azzurro si porta in testa con 20 centesimi su Caviezel.

12:51 – Janutin dietro Borsotti. McGrath fuori.

12:48 – Di un soffio Haugan non riesce a prendersi la prima piazza. Per 4 centesimi è secondo.

12:46 – Seconda posizione per Giovanni Borsotti, che non riesce a stare al passo di Caviezel: +0.28.

12:44 – Di un altro spessore la prova di Caviezel, che va in testa con 62 centesimi di vantaggio su Haaser.

12:42 – Feurstein insidia la leadership del connazionale Haaser, ma resta indietro di solamente tre centesimi.

12:40 – Fuori l’australiano Laidlaw.

12:38 – Ultima posizione per Steffey, che si piazza dietro Vinatzer.

12:34 – Prima posizione per l’austriaco Haaser, che chiude con 33 centesimi di vantaggio su Simonet.

12:32 – Non bene Vinatzer, che parte subito dietro Simonet. Paga 59 centesimi al traguardo.

12:31 – 1:05.70 per Simonet, che chiude con un totale di 2:18.91

12:30 – Primo a scendere lo svizzero Simonet. Poi toccherà a Vinatzer.

12:20 – Bentornati, amici di Sportface. Tra pochi minuti la seconda manche del gigante da Bansko.

10:55 – Appuntamento alle 12:30 per la seconda manche!

10:54 – RISULTATI PRIMA MANCHE

10:53 – Odermatt guida la classifica. Sono quattro gli azzurri qualificati per la seconda manche: De Aliprandini, Della Vite, Borsotti e Vinatzer.

10:50 – Fuori anche l’esordiente Stefano Pizzato. A questo punto Vinatzer, ancora 29°, vede la qualificazione in extremis alla seconda manche.

10:38 – Fuori Simon Talacci.

10:35 – Zingerle esce dai 30. Vinatzer in bilico, al momento n°29.

10:27 – Migliore degli azzurri per il momento è De Aliprandini 14esimo. Poi Della Vite 16° e Borsotti 19°. Difficile immaginare una qualificazione alla seconda manche, invece, per Vinatzer e Zingerle.

10:24 – Gara nuovamente interrotta, anche se per pochi minuti, per la caduta del danese Borgnaes.

10:17 – E anche Zingerle non regala gioie all’Italia del gigante: 23° a +3+25.

10:14 – Caduto Reid. Nulla di grave.

10:12 – Molto indietro anche Alex Vinatzer, che è 21° a +3.09.

10:05 – Giovanni Borsotti a +2.14, dietro sia a De Aliprandini che a Della Vite.

10:00 – De Aliprandini perde anche lui nel finale più di un secondo e riesce a fare meglio di poco rispetto a Della Vite: +1.85, 13°.

09:55 – Buona prima parte di gara per Della Vite. Poi perde tanto nel finale ed è 12esimo a +1.96.

09:52 – Primo ad uscire quest’oggi è Joan Verdu. Tra pochi istanti Filippo Della Vite.

09:50 – Quinta posizione per Brennsteiner. Tra poco il momento degli azzurri. Ne scenderanno 3 tra i prossimi 7.

09:46 – Finalmente qualcuno si inserisce nelle prime posizioni: Steen Olsen con una gran manche e chiude +0.35 da Odermatt.

09:41 – Kranjec si mette davanti a Meillard: +0.87 da Odermatt.

09:39 – Meillard rimane sotto il secondo di disacco: quarto a +0.89

09:37 – Abbastanza indietro sia Kristoffersen che Caviezel. Il norvegese paga più di 1 secondo, il francese +2.27

09:35 – Gran settore finale di Marco Odermatt, che va subito in testa con un crono di 1:10.09.

09:33 – Zubcic un po’ in difficoltà nella prima fase, riesce comunque a rimanere a +0.27 da Feller.

09:31 – 1:10.56 il crono di Manuel Feller. Neve dura, condizioni non semplici in questo avvio.

09:30 – Si parte con Feller con il primo pettorale.

09:20 – Buongiorno, amici di Sportface. Torna lo sci e lo fa questo fine settimana con la Coppa del Mondo sia maschile che femminile. In questo sabato i primi a gareggiare sono gli uomini, impegnati nel gigante di Bansko.