Gigante femminile Kronplatz 2024, start list seconda manche: sei azzurre al via

La start list della seconda manche del gigante femminile di Kronplatz 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono ben sei le italiane ancora in corsa per l’ottava gara della stagione tra le porte larghe. Occhi puntati su Brignone, Bassino e Goggia, tutte in top 10, senza però dimenticare Melesi, Zenere e Platino. L’atleta da battere è Lara Gut-Behrami, leader della classifica di specialità. Appuntamento alle ore 13.30 per la seconda manche. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la seconda manche.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA

RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA MANCHE

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Start list seconda manche slalom gigante Kronplatz 2024