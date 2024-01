Wta Hua Hin 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 31 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 31 gennaio per il Wta 250 di Hua Hin 2024. In Thailandia va in scena la prima metà dei match di secondo turno e a scendere in campo saranno le giocatrici della parte alta del tabellone. Vista l’eliminazione di Magda Linette, la testa di serie più alta sarà Xinyu Wang. Gli occhi saranno però puntati soprattutto su Paula Badosa, opposta all’insidiosa Shnaider. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 08:00 – Galfi vs (5) Xiy. Wang

a seguire – Shnaider vs Badosa

a seguire – (3) Xin. Wang vs Hibino

a seguire – Golubic vs Naklo o (7) Putintseva