LIVE – Gigante femminile Kronplatz 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del gigante femminile di Kronplatz 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutto pronto sulla pista Erta per l’ottava gara della stagione tra le porte larghe. In casa Italia riflettori puntati su Federica Brignone, che occupa la seconda piazza nella classifica di specialità. Insieme a lei anche le altre due campionesse azzurre Marta Bassino e Sofia Goggia, reduce dal doppio terzo posto conquistato in discesa libera a Cortina d’Ampezzo. Completano il quadro delle italiane impegnate Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino ed Asja Zenere.

L’indiziata numero uno per la vittoria finale è la veterana svizzera Lara Gut-Behrami, trionfatrice nell’ultimo Super-G andato in scena sull’Olympia delle Tofane e leader della graduatoria di gigante. Temibili anche la svedese Sara Hector, la statunitense Paula Moltzan, le norvegesi Ragnhild Mowinckel, Kajsa Vickhoff Lie e Thea Louise Stjernesund, la neozelandese Alice Robinson e la croata Zrinka Ljutic. Le assenti illustri per infortunio sono la campionissima a stelle e strisce Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova, quest’ultima costretta a restare ai box addirittura fino al termine della stagione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche scatterà alle ore 10.30 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13.30.

COME SEGUIRE LA GARA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

GIGANTE FEMMINILE KRONPLATZ 2024 (DIRETTA)