Thailandia, truffa social con l’immagine di Xabi Alonso: “Allenerò il Liverpool, ho bisogno di soldi per i biglietti aerei”

“Ciao, mi chiamo Xabi Alonso. La prossima stagione allenerò il Liverpool, ma ho bisogno di un po’ di soldi per i biglietti aerei. Se vuoi sostenermi, inviami 300 baht“. Questo il messaggio che diversi utenti in Thailandia hanno ricevuto sui social. Inutile dire che si tratta di una truffa, nonostante il profilo abbia la spunta blu, nome e immagine del tecnico spagnolo del Bayer Leverkusen.

A mettere in guardia i cittadini ci ha pensato l’Ufficio investigativo centrale della polizia thailandese, che su Facebook ha pubblicato un messaggio inviato dal truffatore a una delle vittime. I 300 baht richiesti nel messaggio corrispondono a circa 7,8 euro, ma ovviamente – come ricordato dalla polizia thailandese – non vanno effettuati trasferimenti di denaro né bisogna accedere a collegamenti che possano rubare dati dalle applicazioni bancarie.