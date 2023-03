Gigante femminile Are 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin in controllo, Brignone quarta

Mikaela Shiffrin domina la prima manche nel gigante di Are, in Svezia, ed è ad un passo dalla conquista della Coppa di specialità. Anche perché la sua prima inseguitrice, Lara Gut-Behrami, è uscita dopo poche porte e Marta Bassino, tornata quest’oggi alle gare dopo il terribile lutto familiare che l’ha colpita, è stata protagonista di una prova comprensibilmente lontana dagli standard ai quali ci ha abituato nel corso della stagione. Tornando alla campionessa americana, si è trattata di una prestazione ai limiti della perfezione, con solamente due atlete in grado di restare sotto il secondo di distacco. Secondo posto per Valerie Grenie a +0.58, mentre in terza posizione troviamo Franziska Gritsch a +0.93. Poi c’è la nostra Federica Brignone, molto brava a chiudere in 56.20.

Alla fine arriva un dodicesimo posto per Marta Bassino, che sarà al via nella seconda manche insieme alle bravissime Roberta Melesi ed Elisa Platino, entrambe riuscite ad entrare nelle 30 con pettorali alti. Nulla da fare invece per Sofia Goggia. Appuntamento alle ore 13:00 con la seconda manche.

SEGUI LA DIRETTA

IL CALENDARIO COMPLETO

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 SHIFFRIN Mikaela USA 55.16

2 GRENIER Valerie CAN 55.74 +0.58

3 GRITSCH Franziska AUT 56.09 +0.93

4 BRIGNONE Federica ITA 56.20 +1.04

5 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 56.24 +1.08

6 HECTOR Sara SWE 56.29 +1.13

7 STJERNESUND Thea Louise NOR 56.32 +1.16

8 HOLDENER Wendy SUI 56.61 +1.45

9 WORLEY Tessa FRA 56.68 +1.52

10 VLHOVA Petra SVK 56.76 +1.60

12 BASSINO Marta ITA +1.73

24 MELESI Roberta ITA +2.56

25 PLATINO Elisa +2.61

ELIMINATA

GOGGIA Sofia +3.32