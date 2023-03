Brighton, De Zerbi: “Tottenham? Felice di lavorare qui, non chiedo di più”

“Io al Tottenham? Ho un contratto lungo e sono felice di lavorare qui. Mi piace lavorare con questi giocatori, sono felice delle loro prestazioni, non potrei chiedere di più: è un buon momento per la mia vita”. Lo ha detto l’allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, in conferenza stampa sulle voci circa un suo possibile approdo al Tottenham al posto di Conte: “L’Europa è un obiettivo ma dobbiamo spingere forte e andare di partita in partita. Domani inizia un periodo difficile con tre gare in una settimana ma siamo pronti a lottare per i nostri obiettivi. Abbiamo un sogno, sappiamo di poter scrivere una nuova storia in questo club. È una bella sfida, difficile, ma abbiamo una rosa completa con tanti giovani e ci sentiamo forti”.