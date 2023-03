Juventus, giornata piena al J Medical: esami per Alex Sandro, Chiesa e Di Maria

Un venerdì mattina intenso al J Medical di Torino, dove diversi calciatori della Juventus si sono recati per accertamenti dopo il match contro il Friburgo. Il primo ad arrivare è stato Angel Di Maria, che negli ultimi minuti della sfida ha accusato qualche fastidio di natura muscolare. Poi è stato il turno di Alex Sandro, che invece non è neanche riuscito a rimanere in campo dopo il problema al flessore accusato a metà primo tempo. Attesa anche per gli esami strumentali a cui si sottoporrà Federico Chiesa, rimasto in campo per onor di firma, ma senza riuscire a correre, dopo il dolore accusato al ginocchio.