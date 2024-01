Discesa libera femminile Cortina 2024: vince a sorpresa Venier, terzo posto per Goggia

Vittoria a sorpresa per Stephanie Venier nella prima discesa libera di Cortina 2024, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. L’austriaca sfodera una gara ai limiti della perfezione con il pettorale 18 sull’Olympia delle Tofane e trova così la seconda vittoria in carriera, cinque anni dopo il successo di Garmisch. Secondo posto a 39 centesimi per Lara Gut, che si porta in seconda posizione anche in classifica generale e mette nel mirino il primo posto. La leader Mikaela Shiffrin è infatti rimasta vittima di una brutta caduta finendo la sua corsa nelle reti, ed è stata trasportata via in elicottero. Dinamica simile alla caduta del suo compagno Kilde, e purtroppo anche per lei si teme un infortunio serio. Completano il podio a pari merito l’azzurra Sofia Goggia, l’austriaca Christina Hager e la canadese Valerie Grenier, staccate di 71 centesimi. Grande seconda parte di gara per la bergamasca, che trova così il suo 52esimo podio in carriera.

Per quanto riguarda le azzurre, sesto posto e miglior risultato di carriera per Laura Pirovano, distante 91 centesimi dalla vetta. Appena fuori dalla top10 invece Marta Bassino, 11esima a 1.12. Più lontane le due sorelle Delago, con Nicol staccata di 1.92 e Nadia di 2.15. Fuori invece Federica Brignone, in una gara che ha visto diverse atlete cadere e non completare la gara.

CLASSIFICA FINALE:

VENIER Stephanie AUT 1:33.06 GUT Lara SUI +0.39 GOGGIA Sofia ITA +0.71/HAGER Christina AUT +0.71/GRENIER Valerie CAN +0.71 – – PIROVANO Laura ITA +0.91 LIE Kajsa Vickhoff NOR + 0.94 HUETTER Cornelia AUT +0.98 PUCHNER Mirjam AUT +0.99 HAEHLEN Joana SUI +1.11

11. BASSINO Marta ITA +1.12

18. DELAGO Nicol ITA +1.92

22. DELAGO Nadia ITA +2.15

DNF BRIGNONE Federica ITA