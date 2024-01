Canoa, De Gennaro su Parigi 2024: “Chance per migliorare ed emergere”

“Ho iniziato a fare kayak ancor prima di camminare. Mi sono appassionato grazie al mio vicino di casa, Gianni, che poi è diventato il mio primo istruttore“. Parole di Giovanni De Gennaro, una delle punte di diamante degli atleti della Federazione Italiana Canoa Kayak e protagonista del nuovo episodio delle Italia Team Stories, marcia di avvicinamento a Parigi 2024 di Italia Team TV, piattaforma OTT del CONI. Da bambino l’azzurro praticava anche pallacanestro e karate, ma “il kayak è uno sport unico, il fiume ti dà la sensazione di essere immerso in un elemento“. Rappresentare il Belpaese davanti ad una folta cornice di pubblico, poi, è davvero il massimo: “A Rio 2016 guardare gli spalti pieni mi tolse il fiato. Ai Giochi Olimpici tutto ha un peso maggiore“.

“Parigi 2024? La mancata qualificazione in finale a Tokyo 2020 mi ha insegnato che l’importante è pensare solo a me stesso e a ciò che devo fare. L’Olimpiade è una grande possibilità di emergere e migliorare“. La prossima sarà dunque la terza partecipazione alla manifestazione a cinque cerchi per De Gennaro. Tra il K1 e la nuova specialità del kayak cross, l’azzurro affronterà l’impegno con coraggio e determinazione: “La linea che divide la passione dal lavoro è molto sottile. È la passione che ti permette di raggiungere certi risultati. Lo sport è la mia vita“.