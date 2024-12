Gli allenamenti di discesa libera hanno aperto ufficialmente la tappa di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino femminile. Il massimo circuito internazionale torna così sulle nevi della località del Colorado, negli Stati Uniti, a distanza di 11 anni dall’ultima volta in cui le donne hanno gareggiato sulla Birds of Prey. Bisogna, infatti, risalire al 1° dicembre 2013, quando andò in scena il gigante vinto dalla svedese Jessica Lindell-Vikarby, davanti a Mikaela Shiffrin e Tina Weirather, con Federica Brignone che fu settima. Nei giorni precedenti, nella stessa località (anche se non sulla stessa pista), si svolsero anche un superG ed una discesa libera, dove l’Italia salì sul podio grazie all’indimenticabile Elena Fanchini, scomparsa prematuramente lo scorso anno.

IL PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DELLE GARE

LE CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATE

CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2024/2024: TUTTE LE TAPPE

Casualità vuole che il fine settimana di gare si apra sabato proprio con la discesa libera e rivedere un’azzurra sul podio sarebbe il modo migliore per ricordare Elly, rimasta nei cuori degli appassionati e delle compagne di squadra. Missione non impossibile per l’Italia, che potrà contare nuovamente su Sofia Goggia ed Elena Curtoni. La bergamasca era presente a Beaver Creek anche nel 2013, così come Federica Brignone. Al cancelletto di partenza ci saranno anche Laura Pirovano, Roberta Melesi, Marta Bassino, le sorelle Nadia e Nicol Delago, Sara Thaler e Vicky Bernardi.

L’attesa cresce anche per rivedere nel contesto di Coppa del Mondo la leggenda Lindsey Vonn. La 40enne statunitense, ritiratasi dopo i Mondiali di Are 2019 (dove fu bronzo in discesa), ha deciso di rimettere gli sci ai piedi e provare a tornare ai massimi livelli. Un ritorno tutt’altro che semplice per un’atleta che in carriera ha patito numerosi infortuni e si trova, inevitabilmente, a fare i conti con gli anni che passano. Nemmeno i precedenti sono incoraggianti: il pluricampione Marcel Hirscher, rientrato dopo cinque anni di stop, non ha di certo brillato nelle prime uscite di questa stagione e come se non bastasse è arrivata anche la rottura del crociato.

Lindsey Vonn però sta procedendo passo dopo passo: ha gareggiato a Copper Muntain per ottenere i punti FIS necessari per competere nel massimo circuito ed ora sarà una delle apripista a Beaver Creek. Una bella occasione per testarsi su una delle piste più difficili della World Cup, la celebre Birds of Prey, dove si svolse anche un super-G nel 2011 (vinto proprio da Vonn), oltre al gigante del 2013 sopra citato. Le donne dunque si sfideranno in discesa libera sulla Birds of Prey/Golden Eagle per la prima volta nella storia. L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 dicembre a Beaver Creek per una nuova, spettacolare tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.